'뮤직뱅크' TOO(티오오) (사진=방송화면 캡처)

그룹 TOO(티오오)가 노련한 무대매너를 보여줬다.TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기)는 24일 오후 방송된 KBS 2TV '뮤직뱅크'에서 첫 번째 미니앨범 'REASON FOR BEING : 인(仁)' 타이틀곡 '매그놀리아(Magnolia)' 무대를 꾸몄다.이날 TOO 블랙 바탕에 브라운과 화이트 등 다채로운 컬러를 믹스한 의상으로 무대에 올라 패셔너블한 모습으로 시선을 사로잡았다. 특히 세련된 비주얼과 다채로운 제스쳐로 '심쿵' 매력을 자아냈다.이어 TOO는 각이 살아있는 칼군무와 선을 살리는 섬세한 퍼포먼스가 균형을 이루는 모습으로 눈길을 끌었다. 신예 답지 않은 탄탄한 기량과 노련함이 무대의 완성도를 높였다.타이틀곡 '매그놀리아'는 트랩과 유로팝이 믹스된 강렬한 댄스곡으로, 시공간을 초월한 세계 속에서 'Magnolia', 즉 목련이라는 매개체를 통해 사라진 이상향(uTOOpia)을 찾아가는 과정을 표현한다.한편, TOO는 미니 1집 타이틀곡 '매그놀리아'로 활발하게 데뷔 활동을 이어가고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com