래퍼 나플라./ 사진제공=메킷레인 레코즈

나플라./ 사진제공=메킷레인 레코즈

나플라 LP 'u n u' 커버./ 사진제공=메킷레인 레코즈

나플라./ 사진제공=메킷레인 레코즈

나플라가 약 2년 5개월 만에 정규 앨범을 선보였다. ‘ANGELS’(2017) 이후 두 번째 정규인 ‘u n u’는 그간 언더그라운드의 신성에서 ‘쇼미더머니’의 우승자로 떠오르며 그에게 일어난 변화들이 높은 완성도로 담겼다. 미국 LA에서 건너와 빨간머리로 붐뱁을 하던 나플라는 또 다른 스타일로 슬픔과 외로움을 꺼내 보였다.인간 최석배의 시각에서 래퍼 나플라의 궤도를 설계하는 데 능했던 그의 이번 변신은 성공적이었다. ‘u n u’의 선공개 싱글이었던 ‘슬픈 노래만 들어 (saturday)’와 ‘러브미 (love me)(feat.Hoody)’에 담긴 나플라의 감성과 싱잉 랩은 정규 앨범에 대한 기대감을 올리기에 충분했다. 나플라가 노래를 한다니, 그리고 이렇게 감미롭다니. 뜨거운 반응은 ‘u n u part. 2’에 수록된 11곡의 멜론 전곡 차트인으로 이어졌다. 음악이 쉽게 소비되는 시대에도 정규 앨범을 음원과 합본 음반으로 내놓은 나플라의 자신감과 성장이 통한 부분이다. 새로운 발걸음을 내딛은 나플라를 만났다.이번 앨범을 통해 줄 건 다 줬다. 괜찮게 완성됐다고도 생각한다. 또 ‘u n u’는 내 고집을 가장 많이 부린 앨범이다. 시행착오도 겪고 좀 더 이 ‘바닥’을 알게 된 후 ‘이번엔 내 고집대로 해보자’는 생각으로 시작했다.내가 원하는 것과 사람들이 여태 해오던 방법이 달랐다. 그런 지점에서 내가 추구하는 바가 애를 먹고 있고 현재도 이해시키려고 하고 있다. 예를 들어 엔지니어라든지 뮤직비디오 감독, 포토그래퍼 등 전문가들의 의견과 내 직감적인 의견이 다른 경우다. ‘u n u’는 그렇게 싸워서 나온 결과물이다.메킷레인 레코즈라는 인디펜던트 레이블의 장점이면서도 어려운 점인 것 같다. 메킷레인 레코즈에겐 이렇게 방송 프로그램의 우승자라는 데이터 베이스가 없었고 내가 처음이었다. 그래서 내 자신만을 믿고 해야 한다는 점에서 애를 좀 먹었다. 그렇지만 ‘쇼미’ 이후가 대중적인 관심이 가장 많을 시기고 그 때 좀 더 대중적으로 접근을 해야된다는 것이 내 생각이었다.우승하고 나서 발걸음을 바꾼 거다. 나플라란 캐릭터의 길을 생각했을 때 지금이 아니면 안되겠단 생각이 들었다. 나를 하나의 캐릭터로 봤을 때 오르막(Up)과 내리막(Down)이 있다면 ‘u n u’는 내 어두운 부분을 처음으로 부각시킨 앨범이다.‘홈, 홈, 홈 (far from home)’이 색다른 슬픔이 있는 곡이다. 이별로부터 오는 슬픔도 있지만 그로 인한 다른 슬픔을 전달하고 싶었다. 또 처음부터 가사를 쓰지 않고 직설적으로 녹음한 트랙 중에서도 감정이 제일 잘 녹아들었다.‘under the ground (feat. DEAN)’도 정말 좋았다. 딘이 베일에 많이 쌓여있는데 흔쾌히 피처링을 해준다고 했다. 덕분에 이런 곡을 세상에 알릴 수 있게 돼 다행이다.(웃음) ‘가게송 (i’m in love)’도 만족스럽다. 대중적인 타이틀곡을 선보이고 싶어서 타이틀곡을 계속 바꿨다. 그러다 결국 ‘가게송’이 타이틀감으로 나와줘서 좋다.곡은 매일 작업한다. 막혀도 하루에 한 곡은 무조건 끝내려고 한다. 내 모토가 ‘Building Habit’, 습관을 들이는 거다. 모든 건 반복의 연속이니까 습관을 버리지 않으려고 한다.여러 명의 그녀들이 앨범에 있다. 옛날에 겪은 내 짝사랑일 수도 있고 친구의 그녀일 수도 있다. ‘슬픈 노래만 들어’를 만들었을 땐 사랑 때문에 찌들었던 것 같다. 당시엔 정말 슬픈 노래를 많이 들었고 지쳐있었다. 프리랜서니까 쉬고 싶어도 쉴 수 없는 불안함도 혼재했다.피처링 아티스트로 처음 생각난 건 개코 형이었다. 개코 형이 부른 처음 버전은 너무 슬프고 찌든 것처럼 들렸다.(웃음) 그래서 그걸 풀어줄 수 있는 목소리가 필요했는데 유자 씨가 산뜻하게 잘 해준 것 같다. 유자 씨 덕분에 씁쓸한 가사도 아무렇지 않게 받아들일 수 있는 곡이 됐다.이전부터 피지컬 앨범도 낼 거라는 생각을 하면서 음악도, 비주얼도 체계적으로 작업했다. 인형은 문의를 많이 받았다. 그런데 제작비가 꽤 든다.(웃음) 수공업으로 팬티까지 직접 제작하기 때문에 하나에 100~150만원 정도 들어간다. 그렇지만 굿즈나 인형 활용에 대해선 긍정적으로 검토 중이다.연락은 회사(메킷레인 레코즈)를 통해 받았다. 미국까지 따라와서 촬영을 할 수 있다는 열정이 있어 참여를 결심하게 됐다. 코로나19 때문에 참가자들의 질문을 받은 후 온라인으로 진행했다.브랜딩에 여러 가지 변화를 주려고 하는데 나는 내 일 하느라 참여를 못하고 있다. 내 음악하기 바빠서 메킷레인까지는….(웃음) 메킷레인 레코즈의 향방은 루피 형이 대표고 하니 형한테 맡겼다.이번 앨범이 대중성도 있고 인간미도 담겼으니 알맞은 방향이라고 생각한다. 콘텐츠 중에서도 ‘쇼미’에 출연하면서 그간 겁 때문에 못 했던 것들이 많았다고 느꼈다. 예전엔 ‘멋있는 것’만 한다는 생각이 강했는데 그러다보니 나갈 수 있는 방향이 적었다. 오히려 내가 하고 싶은 걸 더 하고 싶어졌다. 만약 어떤 도전을 겁 하나 때문에 못하는 거라면 해야 성장할 수 있다고 생각한다.일단 올해의 목표는 메킷레인 레코즈의 월드 투어 첫 걸음을 떼는 것이다. 코로나19 확산 전엔 올해 9월경엔 메킷레인 레코즈 월드 투어를 시작하려고 했지만 지금은 불확실한 상태다. 중국 팬들도 있어서 중국 쪽 행보도 생각하고 있었다.언어도 다른데 너무 고맙다. 원래 중국어 버전으로도 곡을 발매하려고 중국어 공부도 열심히 하고 있었다. 앨범 작업에 본격적으로 들어가면서 잠시 보류했지만 언젠간 중국에서도 공연을 하고 싶다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr