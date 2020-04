지금 이 순간, 가장 '핫'한 이슈를 짚는 시간



솔라, 데뷔 6년 만에 솔로곡 발매

솔라 '뱉어'로 음원차트 상위권

삭발·비닐패션·고무장갑 등 모든 콘셉트 티저 화제

그룹 마마무의 솔라 / 사진제공=RBW

파격 그 자체다. 그룹 마마무의 솔라가 그 어떤 여성 가수도 시도하지 않았던 콘셉트로 솔로 도전장을 내밀었다. 삭발, 비닐패션, 고무장갑 위 쥬얼리 등 어디서도 본 적 없는 기발하고 독특한 콘셉트다. 솔라는 앨범 작업 전반에 직접 참여하며 열정과 음악적 역량을 쏟아부었다. 마마무의 멤버 중 하나가 아니라 솔로 아티스트 솔라의 정체성과 완성도를 위해서라면 도전도 거침없었다. 솔라는 보컬과 퍼포먼스는 물론 폭넓은 콘셉트 소화력을 아우르는 다재다능한 아티스트 면모를 증명했다.솔라는 지난 23일 첫 싱글 앨범 '스핏 잇 아웃(SPIT IT OUT)'을 발매했다. 타이틀곡 '뱉어'는 에너제틱한 비트 위에 트랜스 사운드가 가미된 곡으로, 솔라가 작사·작곡에 참여했다. 솔라가 하고 싶은 말과 행동을 거침없이 뱉어낸 노래로, 타인의 기준에 얽매이지 않는 당당하고 자신감 있는 자신의 모습을 가사로 표현했다.'50/50 난 도마 위에 늘 올라타/ 여자니까 왜 상관없어 my way/ Because I love me 굳이 욕할 건 없지/ 그냥 call my ne ne name' '노력한 대로 난 얻을 수 있다는 말 어릴 때부터 매일 엄마에게 늘 들었던 말이야 / 나는 나대로 여기 나의 뜻대로/ 이젠 call my ne ne name' '뜨거운 입술로 뱉어/ 빨간 내 입술로 내뱉어/ 아침부터 잠들 때까지/ 뜨거운 입술로 뱉어/ 차가운 그 입술은 닫아/ clap clap 그냥 즐겨/ 내 이름을 불러/ 아침부터 잠들 때까지' ('뱉어' 가사 中)'뱉어'는 발매 이후 국내 주요 음원차트 상위권을 점령했다. 24일 오후 2시 기준 멜론 48위, 벅스 1위, 지니 3위, 소리바다 3위를 기록했다. 뿐만 아니라 '뱉어' 뮤직비디오는 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위에 등극했으며, 솔라의 솔로 데뷔와 맞물려 미국 빌보드 소셜50 차트에 마마무가 27위로 재진입하는 등 막강한 글로벌 영향력을 자랑했다.앞서 솔라는 오렌지빛 네일팁이 부각된 첫 티저를 시작으로 삭발까지 공개하며 화제의 중심에 섰다. 솔라가 삭발 티저를 공개한 날 솔라의 이름과 솔라 삭발은 포털 사이트 실시간 검색어 1, 2위를 다퉜다. 삭발 분장은 솔라가 직접 제안한 콘셉트. 솔라는 '날 것 그대로의 자신'을 표현하기 위해 삭발을 선택했다."삭발은 웃긴 느낌이 아니라 본연의 모습을 보여주려는 의미예요. 많은 분들께서 만류하셨지만 저는 그것만이 저의 진정성을 보여줄 수 있다고 믿었어요. 저도 걱정을 하긴 했지만 정말 많은 분들께서 좋게 봐주셔서 진심으로 감사드리고 감동받았습니다."'뱉어'는 솔라 본연의 모습. 새로운 것을 두려워하지 않는 도전 정신, 남들은 쉽게 따라하기 힘든 독특한 개성, 삭발 분장도 마다하지 않는 뜨거운 열정이다. 솔라는 가끔 열정이 너무 넘쳐 타인에게는 조금 이상해보일 때도 있겠지만, 이리저리 눈치 보며 스트레스 받지 말고 다 뱉어내자는 메시지를 담았다. 당당하고 거침없는 솔라다운 표현이다.솔라는 발매 당일 Mnet '엠카운트다운'을 통해 '뱉어' 무대를 최초 공개했다. 솔라는 그간 파워풀한 가창력과 더불어 수준급 댄스 실력, 뛰어난 무대매너로 '볼 맛' 나는 공연을 완성해왔다. '뱉어'에서도 솔라만의 개성이 드러났다. 솔라는 완벽한 라이브는 물론 멋지고 화려한 동작, 발뒤꿈치에서 성냥을 켜고 부는 포인트 안무, 자신감 넘치는 표정 연기 등 마마무 활동보다 진화한 퍼포먼스로 뜨거운 호응을 얻었다.자신만의 개성을 살린 파격적인 콘셉트의 '뱉어'를 통해 매력을 뱉어낸 솔라. 솔로 활동에 '청신호'를 켠 솔라의 행보에 기대가 모인다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr