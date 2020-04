투모로우바이투게더, 'thank u, next' 커버

어쿠스틱한 느낌으로 재해석

투모로우바이투게더 'thank u, next' 커버 /사진=빅히트엔터테인먼트 제공

그룹 투모로우바이투게더가 전 세계 팬들을 위한 깜짝 선물을 공개했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 24일 0시 공식 SNS 채널을 통해 'thank u, next' 커버곡을 선보였다.공개된 음원에서 투모로우바이투게더는 팝스타 아리아나 그란데(Ariana Grande)의 'thank u, next'를 어쿠스틱한 느낌으로 재해석했다. 멤버들의 감미로운 목소리와 피아노 반주의 조화가 돋보인다.다섯 멤버가 함께 부른 커버곡은 지난 3월 투모로우바이투게더의 데뷔 1주년을 맞이해 공개한 'In My Blood' 이후 두 번째이다. 숀 멘데스(Shawn Mendes)의 'In My Blood'를 파워풀한 보컬로 소화했다면, 'thank u, next'는 멤버들의 감성적인 하모니로 투모로우바이투게더의 또 다른 보컬 매력을 전한다.다섯 멤버가 모두 참여한 커버곡인 만큼, 공개된 사진에는 투모로우바이투게더를 상징하는 손 모양 다섯 개가 하나의 원을 이루고 있다. 석양을 바라보는 멤버들의 뒷모습도 함께 담겨 있어 눈길을 끈다.이외에도 투모로우바이투게더는 태현의 'Over And Over Again', 연준의 'Song Cry' 등 멤버들의 다채로운 매력을 엿볼 수 있는 커버곡을 공개해 팬클럽 모아(MOA)의 폭발적인 반응을 얻었다.한편, 투모로우바이투게더는 5월 중순 컴백을 목표로 새 앨범 준비에 매진하고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com