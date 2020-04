Mnet 엠카운트다운

K팝 돌풍을 일으킬 아티스트들이 대거 컴백한다.23일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'는 인기 아이돌들이 컴백 무대를 갖는다.갓세븐은 타이틀곡 'Not by the Moon' 무대를 최초 공개한다. 'Not by the Moon'은 박진영이 작사, 작곡, 편곡에 참여한 곡으로 갓세븐만의 짙은 감성과 낭만적인 분위기가 특징인 곡이다. 고전 소설 속 남신 비주얼로 변신한 갓세븐 멤버들이 무대 위에서 어떤 퍼포먼스로 팬들의 마음을 설레게 할지 관심이 집중된다. 수록곡 'Poison'과 'Aura' 무대도 함께 공개하며 갓세븐의 다채로운 매력을 보여줄 계획이다솔로로 데뷔하는 솔라는 타이틀곡 '뱉어' 무대를 최초로 공개한다. ‘뱉어’는 항상 새로운 것에 도전하는 솔라 본연의 모습과 유일무이한 개성을 음악으로 표현한 곡이다. 솔라는 오늘 무대를 통해 또 한 번 파격적인 변신을 선보이며 팔색조 매력을 드러낼 전망이다.에이핑크는 새 타이틀곡 ‘덤더럼’과 수록곡 ‘Overwrite’ 무대를 선보인다. ‘덤더럼’은 중독성 강한 후렴구와 멜로디, 스페니시하면서도 동양적인 감성이 담긴 곡으로 떠난 사람 앞에 내 마음이 덤덤하다는 의미를 ‘덤더럼’이란 단어로 담아낸 댄스 곡이다. 에이핑크는 오늘 무대에서 무르익은 비주얼과 화려한 퍼포먼스를 선보이며 팬들의 마음을 흔들어 놓을 예정이다.다양한 콘셉트로 변신을 거듭하며 꾸준히 성장해온 에이프릴은 타이틀곡 ‘LALALILALA’ 무대를 최초 공개한다. 몽환적이고도 아름다운 비주얼, 중독적인 훅으로 팬들의 눈과 귀를 동시에 사로잡을 전망. 수록곡 ‘Oops I’m Sorry’도 함께 공개된다.이외에도 ‘거짓말이야’로 컴백하는 임팩트, 더블 타이틀곡 ‘SOUL’과 ‘Good Night’으로 컴백하는 H&D, 슈퍼루키 크래비티의 무대도 준비돼 있다.아울러 (여자)아이들, MCND, 하진, 시그니처, 써플이 출연해 무대를 화려하게 수놓을 계획이며, 스튜디오M 코너에서는 신예 밴드 밴디지, 신선한 음악과 유니크한 퍼포먼스로 주목 받고 있는 밴디트가 무대에 오를 예정이다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr