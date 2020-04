배우 이소희./ 사진제공=프레인TPC

웹드라마 '오, 여정'을 통해 무한한 가능성을 보여준 배우 이소희가 프레인TPC와 전속계약을 체결했다.이소희는 2018년 72초tv '오, 여정:봄'으로 데뷔한 이후 '오, 여정:여름', '오, 여정:부산', 와이낫미디어 '우리가 잠들지 못하는 이유', 플레이리스트 'WHY : 당신이 연인에게 차인 진짜 이유'(이하 'WHY') 등 인기 웹드라마에 연이어 주연으로 발탁됐다.'오, 여정'에서 여행을 통해 자아를 탐구하는 직장인 '여정' 역을 현실감 있게 그려낸 이소희는 이후 '우리가 잠들지 못하는 이유'에서 짝사랑 때문에 잠 못 드는 청춘을, 'WHY' 에서는 사랑스럽고 솔직함이 매력적인 첫사랑 역을 안정감 있게 소화하며 다채로운 매력을 선보였다.특히 이소희는 주연작 'WHY' OST에 수록된 볼빨간사춘기 'My Trouble', 폴킴 '사랑 알 수 없나봐', 멜로망스 '유리' 등의 뮤직비디오를 통해서도 대중에게 얼굴을 알렸으며, '랑콤 제니피끄', '아모레퍼시픽 슬리핑뷰티', '이니스프리' 등 굵직한 광고에서도 두각을 나타냈다.이소희는 올 하반기 스크린을 통해 활약을 이어갈 예정이다.프레인TPC에는 김가은, 김대명, 김무열, 김범수, 김현준, 류승룡, 류현경, 박용우, 박지영, 박형수, 엄태구, 오정세, 유다인, 유재상, 윤승아, 이세영, 이준, 정영섭, 조은지, 조현철, 지수, 최명빈, 황선희가 소속돼 있다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr