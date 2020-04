배우 조정석 / 스튜디오 마음C

배우 조정석이 부른 tvN 목요드라마 '슬기로운 의사생활' OST '아로하'가 16주차 가온차트에서 2관왕을 차지했다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 23일 "16주차(2020.04.12~2020.04.18) 디지털차트, 스트리밍차트에서 슬기로운 의사생활 OST Part 3 수록곡인 조정석의 ‘아로하’가 1위를 차지해 2관왕의 영예를 안았다"고 발표했다.지난 14일에 데뷔한 크래비티(CRAVITY)의 'HIDEOUT: REMEMBER WHO WE ARE - SEASON1.' 앨범은 앨범차트에서 1위를 차지했다.다운로드차트에서는 에이핑크 (Apink) '덤더럼(Dumhdurum)'이 1위로 진입했다.아티스트의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 소셜차트2.0에서는 방탄소년단이 17주 연속 1위를 이어가고 있다. 이번 주 소셜차트2.0에서 가장 많은 순위 상승이 있었던 아티스트는 영탁이었다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr