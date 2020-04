(여자)아이들 (사진=큐브 엔터테인먼트)

그룹 (여자)아이들이 신종 코로나바이러스감염증 극복을 위해 약 1억원 상당의 손 세정제를 기부했다.(여자)아이들은 지난 17일 홀트아동복지회를 통해 신종 코로나바이러스감염증 극복을 위한 손 세정제 3만개를 기부했다.기부한 손 세정제는 대구지역을 포함한 전국 위기 가정 아동들에게 전달될 예정이다.(여자)아이들은 "그 동안 많은 분들께서 저희에게 정말 큰 사랑을 주셨다. 이번 기회를 통해 그 동안 받은 사랑을 함께 나누게 되었다. 모두 힘든 시기인만큼 잘 이겨냈으면 좋겠다"라고 전했다.지난해 말 (여자)아이들은 소속사 큐브 엔터테인먼트와 함께 국제개발협력NGO 지파운데이션과 정기후원 협약을 체결하고 아동양육시설 이든아이빌에 후원금 전달 및 정기봉사활동을 약속하며 사회공헌활동에 앞장선 바 있다.(여자)아이들은 이번에도 신종 코로나바이러스감염증 예방 및 극복을 위한 따뜻한 기부에 동참하며 선한 영향력을 전파하고 있다.지난 6일 세 번째 미니앨범 'I trust'를 발매한 (여자)아이들은 이번 앨범으로 전 세계 58개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위, 미국 빌보드 5개 차트 랭크, 주간 음반 차트 1위, 지상파 음악방송 그랜드슬램이라는 대기록을 썼으며, 타이틀곡 'Oh my god' 뮤직비디오 역시 공개 하루 만에 1,700만 뷰, 이틀 만에 3,000만 뷰, 일주일 만에 5,000만 뷰를 넘어선 것에 이어 공개 13일 만에 7,000만 뷰를 돌파하며 빠른 속도로 1억 뷰를 향해 달려가고 있다.한편, (여자)아이들은 신곡 'Oh my god'으로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com