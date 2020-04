그룹 마마무의 솔라 / 사진제공=RBW

그룹 마마무의 솔라가 걸크러쉬부터부터 상큼 발랄한 스타일링까지 다 소화하며 솔로 데뷔를 위해 모든 걸 뱉었다.솔라는 22일 공식 SNS를 통해 첫 싱글 앨범 'SPIT IT OUT' 타이틀곡 '뱉어'의 티저 이미지와 영상을 선보이며, 솔로 데뷔 임박을 알렸다.공개된 사진 속 솔라는 환한 미소와 함께 컬러감이 돋보이는 비닐 패션으로 눈길을 사로잡았다. 귀여운 캐릭터가 수놓은 비닐 패션으로 복고 느낌과 함께 PVC 열풍에 자연스레 녹아든 모습이다.함께 공개된 티저 영상 속 솔라는 위풍당당한 자태로 댄서들과 완벽한 호흡을 자랑하며 특급 시너지를 발휘했다. 여기에 "뜨거운 입술로 뱉어"라는 중독성 강한 멜로디가 단번에 귓가를 사로잡으며 벌써부터 대박을 예감하게 한다.뿐만 아니라 '서두르지 말되, 멈춤 없이(Sin prisa pero sin pausa)'라는 뜻의 스페인 격언이 노랫말에 등장, 자신이 하고 싶은 말을 거침없이 뱉어내라는 메시지로 솔직 당당한 매력을 드러냈다.솔라는 오는 23일 첫 싱글 앨범 'SPIT IT OUT'을 발표한다.타이틀곡 '뱉어'는 솔라의 모든 열정과 개성을 담아낸 웰메이드 곡으로, 항상 새로운 것에 도전하는 솔라 본연의 모습을 표현했다.앞선 티저를 통해 솔라만의 화려하고 멋진 퍼포먼스가 예고된 만큼 솔로 아티스트로서 솔라가 보여줄 데뷔곡 ‘뱉어' 퍼포먼스에 이목이 쏠린다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr