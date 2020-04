갓세븐, 2014년 신인 때로 돌아가다...‘Girlx3’ 무대-의상 완벽 재현

[연예팀] 갓세븐이 ‘주간아이돌’에 출격한다.갓세븐이 22일 오후 5시 MBC에브리원-MBC M ‘주간아이돌’에서 신곡 ‘NOT BY THE MOON’ 무대를 방송 최초로 공개한다는 소식이다.새 앨범 ‘DYE’ 타이틀곡 ‘NOT BY THE MOON’은 영원한 사랑을 노래하는 로맨틱한 가사를 담았으며, 달을 형상화한 안무가 시선을 끈다.이날 방송에서 갓세븐은 신곡 무대뿐만 아니라 ‘주간아이돌’ 시그니처 코너 ‘백 투 더 데뷔’를 통해 2014년 당시 데뷔곡 ‘Girls Girls Girls’ 무대를 재현하기도. ‘백 투 더 데뷔’는 아이돌이 데뷔 당시 무대를 그대로 재현하는 코너다.갓세븐은 데뷔 시절 의상을 싱크로율 100%로 재현해 감동을 두 배로 전했다는 후문. 또한, 데뷔 때와 다름없는 풋풋한 모습에 노련함을 더했다고 해 기대가 높다.한편, MBC에브리원-MBC M ‘주간아이돌’은 넷플릭스에서도 공개된다.(사진제공: MBC플러스)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr