티오오, 입덕 부르는 더쇼 무대 (사진=방송캡쳐)

TOO(티오오)가 '더쇼' 무대에서 신비로운 매력으로 입덕을 유발했다.TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기)는 21일 방송된 SBS MTV '더쇼'에서 첫 번째 미니앨범 'REASON FOR BEING : 인(仁)' 타이틀곡 '매그놀리아(Magnolia)'와 팬송인 ‘TOO YOU’ 무대를 꾸몄다.이날 TOO는 ‘TOO YOU’ 무대에서 댄디한 스타일로 남친돌의 매력을, 이어 '매그놀리아'에서는 블랙과 화이트 계열 의상으로 카리스마를 발산했다. 특히 시선을 단숨에 사로잡는 멤버들의 강한 개성과 훈훈한 비주얼이 설렘을 자아냈다.이어 TOO는 칼군무를 넘어서는 '킬군무'로 존재감을 발산했다. 또한 탄탄한 보이스까지 완성도 높은 무대로 실력파 신예임을 증명했다.첫 번째 미니앨범 'REASON FOR BEING : 인(仁)'을 발매하며 화려하게 데뷔한 TOO는 사람의 마음을 움직이는 음악을 지향하는 '하트뮤직'과 칼군무를 넘어선 '킬군무'로 국내뿐만 아니라 해외에서도 많은 음악 팬의 뜨거운 관심을 받고 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com