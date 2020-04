이은상, 첫 단독 화보집 발매

다채로운 매력 예고

SNS 개설 이어 화보집까지 팬 소통 '활발'

이은상, 첫 단독 화보집 발매 /사진=브랜뉴뮤직 제공

이은상이 첫 단독 화보집을 발매한다.이은상은 21일 공식 SNS를 통해 첫 단독 화보집 'As Promised'의 발매 소식을 전했다.그는 앞서 지난 19일 두 장의 사진을 공개하며 "기대하셔도 좋다"라는 멘트를 덧붙여 팬들의 궁금증을 자아냈던 바 있다.이은상의 화보집 'As Promised'는 '약속한 대로'라는 의미로, 이은상이 그동안 팬들에게 "앞으로 보여드릴 게 더 많다", "빨리 더 좋은 모습으로 찾아뵙겠다"고 한 약속을 지키기 위해 정성껏 준비한 화보집이다.이은상의 팔색조 매력을 한껏 느낄 수 있는 다양한 구성으로 준비된 것으로 알려져 벌써부터 팬들의 많은 기대를 모으고 있다.한편 지난 17일 인스타그램 계정을 개설한 이은상은 본인의 셀카는 물론, 지난 2월 주인공으로 깜짝 출연한 애즈원의 '2월 29일' 뮤직비디오 비하인드 컷과 식목일 브이라이브 때 심은 상추 가꾸는 영상 등 다양한 일상을 공유하며 팬들과 활발한 소통을 예고했다.팬들과의 소중한 약속을 지키기 위해 준비한 이은상의 단독 화보집 'As Promised'는 다음 달 1일 단독 판매 페이지를 통해 예약 판매를 시작한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com