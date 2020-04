그룹 몬스타엑스./ 사진제공=스타쉽 엔터테인먼트

그룹 몬스타엑스가 일본 싱글로 타워레코드 주간 차트 1위에 올랐다.21일 스타쉽 엔터테인먼트에 따르면 몬스타엑스는 지난 15일 발표한 일본 싱글 ‘Wish on the same sky(위시 온 더 샘 스카이)’로 타워레코드, 빌보드 재팬 차트에서 각각 1, 2위를 차지하며 글로벌 파워를 증명했다.해당 싱글은 타워레코드 전점 종합 싱글 주간 차트(2020.04.13~04.19)에서 1위에 등극하는 쾌거를 이뤘고, 이와 함께 데일리 세일즈 차트에서는 지난 14일부터 연이어 1위를 차지하며 매서운 상승세를 이어가고 있다. 또한, 빌보드 재팬 톱 싱글즈 세일즈(2020.04.13~04.19)에서도 2위에 오르며 현지에서 불어오는 높은 인기를 자랑했다.몬스타엑스는 오는 5월 11일 새 미니앨범 ‘FANTASIA X(판타지아 엑스)’를 발표하고 국내 가요계 컴백에 나선다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr