비(정지훈) 측, 사칭 유튜브 계정 확인

"팬들에게 혼선 줘, 운영 중지 요청"

비(정지훈) /사진=한경DB

가수 겸 배우 비(본명 정지훈) 측이 영상 콘텐츠를 무단으로 사용하는 사칭 계정에 운영 중단을 요청했다.21일 써브라임 아티스트 에이전시는 "현재 비(정지훈)의 영상 콘텐츠 'LET IT 비'를 무단으로 업로드하여 공식 채널을 사칭하는 건이 확인되고 있다"면서 "유튜브 채널 'LET IT 비'는 비(정지훈), 그리고 당사와 무관한 채널임을 알려드린다"고 밝혔다.이어 "고의적으로 채널을 개설하여 팬 여러분들에게 혼선을 안겨주고 있는 해당 운영자에게 영상 삭제와 채널 운영 중지를 정중히 요청드린다"고 했다.이와 함께 써브라임 아티스트 에이전시 측은 현재 운영 중인 비의 공식 계정 주소들을 안내했다.앞서 비는 지난 17일 네이버TV 정지훈 채널을 개설하고 'LET IT 비-비가 소개하는 홈트레이닝' 영상을 게재해 화제를 모은 바 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com