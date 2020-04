보이그룹 갓세븐(GOT7)이 새 미니앨범 '다이'(DYE)로 전 세계 40개 지역에서 아이튠즈 앨범 차트 1위를 차지했다.21일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 이 앨범은 이날 오전 1시 30분 기준으로 호주, 네덜란드, 뉴질랜드 등 40개 지역에서 아이튠즈 앨범 차트 1위에 올라 그룹의 자체 기록을 경신했다.타이틀곡 '낫 바이 더 문'(NOT BY THE MOON)은 같은 날 오전 8시 기준 태국, 우크라이나, 페루 등 6개 지역 아이튠즈 송 차트에서 1위를 기록했다.'다이'는 갓세븐이 지난해 11월 '콜 마이 네임'(Call My Name) 이후 5개월 만에 발표한 앨범으로, 고전 속 주인공 같은 콘셉트를 선보였다.갓세븐이 전날 오후 8시 네이버 브이라이브로 진행한 컴백 쇼케이스는 동시 접속자 수가 177만 명에 달했다./연합뉴스