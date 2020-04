(여자)아이들 (사진=큐브 엔터테인먼트)

그룹 (여자)아이들이 신곡 'Oh my god'으로 음악방송 4관왕을 달성했다.(여자)아이들은 세 번째 미니앨범 'I trust'의 타이틀곡 'Oh my god'으로 지난 16일 Mnet '엠카운트다운'에 이어 17일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 18일 MBC '쇼! 음악중심' 그리고 19일 SBS '인기가요'까지 4월 셋째 주 음악방송 1위 트로피를 모두 품에 안았다.(여자)아이들은 무대에서 한시도 눈을 뗄 수 없는 강렬하고도 몽환적인 'Oh my god' 퍼포먼스를 선사, '무대 장인'이라는 찬사를 받으며 뜨거운 인기를 이어가고 있다.특히, 음악방송 4관왕을 달성한 지난 19일 'Oh my god' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 7,000만 뷰를 돌파했다. 공개 하루 만에 1,700만 뷰, 이틀 만에 3,000만 뷰, 일주일 만에 5,000만 뷰를 넘어선 것에 이어 공개 13일 만에 7,000만 뷰를 돌파하며 빠른 속도로 1억 뷰를 향해 달려가고 있다.(여자)아이들은 이번 앨범으로 전 세계 58개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위, 미국 빌보드 5개 차트 랭크, 주간 음반 차트 1위, 지상파 음악방송 그랜드슬램 등 연일 자체 최고 기록을 쓰며 무서운 상승세를 이어가고 있다.한편, (여자)아이들은 'Oh my god'으로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com