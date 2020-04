가수 수비./ 사진제공=하이라이트레코즈

하이라이트레코즈(Hi-Lite Records)의 새 멤버 수비(Soovi)가 데뷔 싱글 ‘Make the Move (feat. pH-1)’를 발표했다.지난 19일 오후 6시 R&B 보컬리스트 수비(Soovi)가 데뷔 싱글 ‘Make the Move (feat. pH-1)’를 전 음원 플랫폼을 통해 발매했다.오웰무드(Owell Mood)에 이어 하이라이트레코즈의 두번째 보컬리스트로 영입된 수비(Soovi)는 귀여운 외모와 달콤한 음색, 뛰어난 가창력을 지닌 뮤지션이다. 유럽에서 유년기를 보내며 다양한 문화와 함께 성장한 그는 이탈리아어와 영어 등 4개 국어를 구사하는 재원이기도 하다. 틀에 갇히지 않은 가사와 멜로디, 여러 느낌이 뒤섞인 이국적인 음색은 일찍이 그가 사운드클라우드(SoundCloud)를 통해 공개한 작업물들에 고스란히 녹아 있다. 이런 강점들을 내세운 수비의 음악적 시도는 팔로알토(Paloalto)의 귀를 사로잡았고, 마침내 그는 하이라이트레코즈(Hi-Lite Records)의 신인 아티스트로 합류하게 되었다.첫 번째 싱글 ‘Make the Move (feat. pH-1)’은 처음 만난 자리에서 사랑에 빠지게 되는 남녀 사이를 아기자기한 가사와 귀여운 멜로디로 풀어낸 가볍고 달콤한 곡이다.수비가 1인 2역을 맡아 열연한 싱글 ‘Make the Move (feat. pH-1)’의 뮤직비디오는 하이라이트레코즈의 공식 유튜브 채널을 통해 시청할 수 있다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr