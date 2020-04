그룹 방탄소년단 '방방콘'(위), 멜론 인기 검색어 캡처.

그룹 방탄소년단 멤버 정국의 솔로곡 '비긴(Begin)'이 '방방콘'에서 방송된 후 큰 관심을 끌었다.'비긴'은 지난 18일 방탄소년단 공식 유튜브 채널 방탄TV(BANGTANTV)에 업로드된 '방방콘(BANGBANGCON)'을 통해 공개됐다.이날 낮 12시부터 시작된 방방콘은 1부 '2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL'을 시작으로 '2017 TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL', 'LOVE YOURSELF SEOUL' 콘서트와 2018년 열린 팬미팅 'BTS 4TH MUSTER [HAPPY EVER AFTER]' 로 꾸며졌다.윙즈 투어 콘서트에서는 방탄소년단 멤버들의 솔로곡 무대가 펼쳐졌다. '비긴'이 첫 주자였다. '비긴'은 정국이 열다섯에 상경해 형들과 함께 꿈을 이룬 이야기와 형들에 대한 애정이 담긴 곡이다'비긴'은 무대 공개 이후 국내 음원 사이트 멜론에서 실시간 인기 검색어 1위에 두 차례 올랐다.'방방콘'이 18일과 19일 이틀에 걸쳐 공개되는 동안 전 세계 162개 지역에서 약 50만개의 아미밤이 연동됐다. 공연 총 조회수는 5059만 건에 달했다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr