그룹 위너, (여자)아이들, 엠씨더맥스가 1위 트로피를 두고 격돌한다.19일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서는 4월 셋째 주 1위 후보가 공개됐다.'인기가요' 1위 후보에는 엠씨더맥스의 '처음처럼', 위너의 'Remember'(리멤버), (여자)아이들의 'Oh my god'(오 마이 갓')이 이름을 올렸다. 순위는 온라인 음원 55%, 음반 10%, SNS 30%, ON-AIR 10%, 시청자 사전투표 5%를 반영해 정해진다.이날 ‘인기가요’에는 리아, 스텔라장, 시그니처, (여자)아이들, 에이핑크, MCND, 영탁, 원어스, 이대원, CRAVITY, 키썸, TOO, 흰 등이 출연한다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr