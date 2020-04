지난 18일 ‘I Just Want To Stay With You’ 발매

자이언티, 섬세한 감정선 눈길

자이언티 'I Just Want To Stay With You'./사진제공=SBS '더 킹'

싱어송라이터 자이언티(Zion.T)가 SBS ‘더 킹 : 영원의 군주’ OST 첫 가창자로 참여했다.지난 18일 온라인 음원사이트를 통해 ‘더 킹 : 영원의 군주’ 첫 번째 OST인 자이언티의 ‘I Just Want To Stay With You(아이 저스트 원트 투 스테이 위드 유)’가 발매됐다.‘I Just Want To Stay With You’는 1회에서 이곤(이민호 분)과 정태을(김고은 분)이 마주하는 장면에 삽입됐다. 자이언티의 아름다운 보이스는 두 사람의 애절한 평행세계 로맨스를 더욱 고조시키는 역할을 톡톡히 해내며 극의 몰입도를 높였다.해당 곡은 서로를 원하고 그리워하는 애틋한 마음을 담은 곡으로, 자이언티는 특유의 따뜻한 감성으로 더욱 아름답고 섬세하게 풀어냈다. 자이언티의 유니크한 목소리와 섬세한 감정선이 히트 OST의 탄생을 예감케 했다.'더 킹'은 매주 금, 토요일 오후 10시 방송된다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr