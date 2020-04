더 킹 (사진=CJ ENM)

싱어송라이터 자이언티(Zion.T)가 2020년 상반기 최고 기대작 SBS ‘더 킹 : 영원의 군주’ OST 첫 가창자로 참여해 힘을 실었다.지난 18일 전 온라인 음원사이트를 통해 SBS 새 금토드라마 ‘더 킹 : 영원의 군주’(극본 김은숙/연출 백상훈, 정지현/제작 화앤담픽쳐스, 스튜디오드래곤) 첫 번째 OST인 자이언티의 ‘I Just Want To Stay With You(아이 저스트 원트 투 스테이 위드 유)’가 발매됐다.‘I Just Want To Stay With You’는 지난 17일 뜨거운 관심 속에 첫 방송된 1회에서 이곤(이민호)과 정태을(김고은)이 마주하는 장면에 삽입돼 화제를 모았다. 자이언티의 아름다운 보이스는 두 사람의 애절한 평행세계 로맨스를 더욱 고조시키는 역할을 톡톡히 해내며 극의 몰입도를 높였다.해당 곡은 서로를 원하고 그리워하는 애틋한 마음을 담은 곡으로, 자이언티는 특유의 따뜻한 감성으로 ‘I Just Want To Stay With You’를 더욱 아름답고 섬세하게 풀어냈다. 자이언티의 유니크한 목소리와 섬세한 감정선은 시청자들의 마음을 사로잡는데 성공하며 히트 OST의 탄생을 예감케 했다.한편 자이언티는 Mnet과 디지털 채널 M2 숏폼 예능 ‘곡팜’에 출연해 프로듀서로서의 고군분투기를 그리며 매주 월요일 오후 10시 시청자들과 만나고 있으며, 네이버 NOW. 오디오쇼 ‘삽(SAP)’의 호스트로도 매주 목요일 오후 10시 청취자들을 만나는 등 활발한 활동을 펼치고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com