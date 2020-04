공원소녀 (사진=마일즈)

걸그룹 공원소녀(GWSN)의 새 앨범 트랙리스트가 공개됐다.공원소녀는 19일 0시 공식 SNS 채널을 통해 오는 28일 발매 예정인 네 번째 EP앨범 ‘the Keys(더 키즈)’ 트랙리스트 이미지를 게재했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 ‘BAZOOKA!(바주카!)’를 시작으로 ‘공중곡예사(Wonderboy, the Aerialist)’, ‘Tweaks ~ Heavy cloud but no rain(트윅스)’, ‘After he bloom(alone)(애프터 더 블룸)’까지 총 4개 트랙이 수록됐다.이 중 타이틀곡은 1번 트랙 ‘BAZOOKA!’로, 트랙리스트 이미지 속에는 타이틀 표시와 함께 이번 앨범을 상징하는 키워드 열쇠 그림이 그려져 있어 눈길을 끈다.작곡에는 소녀시대, 트와이스, EXO 등 최정상급 K-POP 아티스트들과 함께 작업한 디자인 뮤직(Dsign Music)팀이 타이틀곡 'BAZOOKA!'에 참여했으며, 이외에도 국내 유명 작곡가들이 참여해 완성도를 높여 기대감을 고조시키고 있다.힌퍈 완전히 새로워진 콘셉트와 스타일을 예고한 공원소녀의 네 번째 EP앨범 ‘the Keys’는 오는 28일 오후 6시 국내외 온라인 음원 사이트를 통해 동시 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com