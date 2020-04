I AM SOMI (사진=유튜브 영상 캡처)

가수 전소미가 리얼리티 'I AM SOMI'를 통해 자신의 주변 사람들과의 일상을 공개했다.전소미는 지난 18일 소속사 더블랙레이블 공식 유튜브 채널을 통해 단독 리얼리티 'I AM SOMI(아이 엠 소미)' 4회 '소미의 삶에 피처링하는 사람들'을 공개했다.이날 전소미는 직접 스케치북에 마인드맵을 그리며 '자신을 도와주는 주변 사람들'을 소개하는 시간을 가졌다.전소미가 처음 소개한 사람들은 자신과 같이 일하는 소속사 더블랙레이블 식구들이었다. 전소미는 "멋있는 노래들을 만들어주는 더블랙레이블 오빠들"이라고 더블랙레이블 수장인 테디와 자이언티를 비롯한 회사 식구들을 소개했다.전소미는 "세상에서 (자이)언티 오빠 놀리는 게 제일 재밌다. 그리고 (자이)언티 오빠는 제 버팀목이다"라고 말하며 그에게 고마움을 전하기도 했다.이어 전소미는 테디에게 "오빠는 제가 봤던 사람 중에 제일 반전인 사람이었어요. 엄청 신비주의인 줄 알았는데 엄청 밝아요"라고 말하며 그들에게 진심 어린 고마움을 전함과 동시에 솔직담백한 자기 생각들로 눈길을 모았다.여기에 전소미는 I.O.I 출신 멤버들과 트와이스 채영, 모모랜드 주이, CLC 은빈 등과 두터운 친분을 드러내며 "제가 아프다고 하니까 바로 달려와 주는 친구들입니다"라고 소개해 그가 얼마나 친구들에게 고마움을 느끼는지 진심을 드러냈다.특히 전소미는 청하, 연정, 도연을 만나러 가는 동안에도 주체할 수 없는 흥을 내보였고, 만나자마자 멈추지 않는 카메라 셔터와 다양한 포즈로 "난 이런 게 그리웠어. 가만있어도 찍어주는 언니들"이라며 오랜만에 뭉친 그들의 '찐 우정'에 보는 이들을 웃음 짓게 했다.이 밖에도 전소미는 멤버들과 예전 연습하던 시절을 떠올리며 자신을 칭찬해주는 언니들의 말에 부끄러움을 감추지 못하며 막내로서의 귀여운 매력을 안겼다.전소미는 끝으로 "이젠 진짜 오래갈 수 있는 친구들만 옆에 두고 오래오래 가는 게 중요한 거 같아요"라고 말하며 자신이 직접 준비한 선물을 주는 모습으로 다음 화에 대한 궁금증을 높였다.특히 이번화에서는 여러 연예계 스페셜 게스트 등이 출연하며 전소미의 남다른 친화력과 다채로운 볼거리로 뜨거운 반응이 쏟아지고 있다.한편 스무 살이 된 전소미의 일상이 담긴 유튜브 'I AM SOMI'는 공개된 1, 2, 3화 전회차가 100만 뷰를 넘어서는 등 많은 화제를 모으고 있다. 색다르고 솔직한 전소미의 매력을 느낄 수 있는 유튜브 'I AM SOMI'는 매주 토요일 오후 10시 공개된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com