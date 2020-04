'차민근♥' 수현, 임신 발표 후 첫 근황 공개

배우 수현이 반려견과 행복한 일상을 보내는 모습을 공개했다.수현은 18일 자신의 인스타그램에 "getting some sun with Dubu(두부와 햇빛 쬐러). 서울에 이렇게 강아지랑 함께 식사할 수 있는 곳이 많아졌으면! 두부에겐 너무 행복한 토요일이네요"라는 글을 올렸다. 함께 게시한 사진 속 수현은 반려견 두부와 함께 한 카페를 방문했다. 화장기 없이 수수한 모습에서도 청순한 매력이 느껴진다. 수현뿐만 아니라 반려견 두부 역시 웃는 듯한 모습이다. 또 다른 사진에서 수현은 마스크를 쓰고 두부를 안고 사랑스럽게 바라보고 있다.수현은 지난해 12월 3살 연상의 차민근 전 위워크 한국대표와 결혼식을 올렸다. 지난 14일에는 임신 15주차에 접어들었다는 소식을 알려 많은 축하를 받았다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr