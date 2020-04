몬스타엑스(사진=스타쉽)

그룹 몬스타엑스가 일본 싱글로 현지 차트 1위를 석권했다.몬스타엑스는 지난 15일 일본 싱글 ‘Wish on the same sky(위시 온 더 샘 스카이)’를 발표, 일본 타워레코드, 오리콘, 라인뮤직 차트에서 연이어 1위에 등극하며 뜨거운 인기를 입증했다.해당 싱글은 타워레코드 데일리 예약 차트 부문에서 발매 전부터 수차례 1위를 차지한 데 이어 발매 직후 데일리 세일즈 차트(2020.04.14~16) 3일 연속 1위를 기록하는 성과를 거뒀다. 또한, 오리콘 싱글 데일리 랭킹(2020.04.16)에서도 1위를 차지하며 높은 현지 반응을 이끌었다. 뿐만 아니라 일본 유력 음원 사이트 라인뮤직 톱 100 위클리 차트(2020.04.01~07)에서 1위를 차지하며 더욱 큰 화제를 모으기도 했다.이처럼 현지 팬들에게 큰 관심을 얻고 있는 싱글 ‘Wish on the same sky’는 몬스타엑스 표 미디엄 발라드로, 따뜻하고 부드러운 멜로디와 보컬을 느낄 수 있는 곡이다. 이밖에도 몬스타엑스의 ‘'FOLLOW' : FIND YOU('팔로우': 파인드 유)’ 타이틀곡 ‘FOLLOW’의 일본 버전이 수록돼 있다.앞서 몬스타엑스는 일본 현지에서 뜨거운 사랑을 받으며 글로벌 활약을 펼쳤다. 2017년 현지 데뷔부터 세계적인 페스티벌 ‘섬머소닉 2017(SUMMER SONIC 2017)’에 한국 아이돌 대표로 참석한 바 있고, 다양한 음악으로 타워레코드와 오리콘 차트에서 이름을 올렸다. 특히 ‘Spotlight(스포트라이트)’를 시작으로 ‘Livin' It Up(리빈 잇 업)’, ‘Shoot Out(슛 아웃)’, ‘Alligator(엘리게이터)’ 총 4곡을 현지 싱글 누계 출하 수가 10만 장 이상 판매된 싱글에게만 주어지는 골드디스크 인증을 받는 등 글로벌 파워의 저력을 뽐냈다.한편, 몬스타엑스는 이 기세를 몰아 오는 5월 11일 새 미니앨범 ‘FANTASIA X(판타지아 엑스)’으로 7개월 만에 국내 컴백을 확정, 앨범 준비에 박차를 가할 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com