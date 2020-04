솔라, 삭발 파격 변신에 하루종일 실시간 검색어 장악

개인 유튜브 채널 '솔라시도'로 삭발 촬영 과정 공개 예고

그룹 마마무 솔라의 삭발 티저 / 사진제공=RBW

솔라 유튜브 '솔라시도' 캡처

그룹 마마무의 솔라 / 사진제공=RBW

그룹 마마무의 솔라가 삭발로 파격 변신한 것에 대해 본연의 모습을 추상적으로 표현하려한 시도라고 밝혔다.솔라는 17일 공식 SNS 통해 데뷔 6년 만에 발매하는 첫 싱글 'SPIT IT OUT' 타이틀곡 '뱉어'의 삭발 티저 이미지를 선보여 화제를 모았다. 삭발 티저가 공개된 후 솔라의 이름과 '솔라 삭발'은 실시간 검색어 1, 2위에 올랐다.공개된 사진 속 솔라는 베일을 쓴 채 우아하고 신비로운 분위기를 자아내고 있다. 특히 파격적인 삭발 헤어스타일로 보는 이들에게 강렬한 임팩트를 안겼다.특히 솔라는 개인 유튜브 채널 '솔라시도'에 삭발 티저 촬영 과정을 담은 영상을 예고해 궁금증을 높였다.솔라는 소속사 RBW를 통해 "이번 첫 솔로앨범 'SPIT IT OUT'은 저라는 사람을 보여주는 앨범이에요. 많은 것들을 하나하나 준비했는데 특히 삭발에 많은 분들이 관심을 가져주셔서 감사합니다"라고 밝혔다.이어 "제가 표현하고 싶은 것은 이번 저의 앨범이 저라는 사람을 표현한 곡이다 보니 있는 그대로의 모습, 본연의 모습을 추상적으로 표현해보고자 이런 시도를 하게 된 것 같아요. 항상 뭔가 새로운 것을 도전하는 것을 즐기고 좋아해서 가끔 이상하게 보시는 분들도 계시지만 이게 저이고, 이게 저라는 사람의 표현방식인 것 같아요. 많은 분들이 좋게 봐주셔서 그저 감사할 따름"이라고 말했다.솔라는 오는 23일 오후 6시 'SPIT IT OUT'을 발표한다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr