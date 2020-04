그룹 마마무 솔라의 삭발 티저 / 사진제공=RBW

솔라 유튜브 '솔라시도' 캡처

솔로 데뷔를 앞둔 그룹 마마무의 솔라가 파격적인 삭발 콘셉트로 화제를 모으고 있는 가운데 개인 유튜브 채널 '솔라시도'로 삭발 티저 과정을 담은 영상을 공개한다.솔라는 17일 공식 SNS를 통해 첫 싱글 앨범 'SPIT IT OUT' 타이틀곡 '뱉어'의 삭발 티저 이미지를 선보였다.공개된 사진 속 솔라는 베일을 쓴 채 우아하고 신비로운 분위기를 자아내고 있다. 특히 파격적인 삭발 헤어스타일로 보는 이들에게 강렬한 임팩트를 안겼다.솔라는 전날 '솔라시도'에 삭발 티저 촬영 과정을 담은 영상을 게재했다. '솔로앨범 나오기전에 공개하는 준비과정'이라는 제목의 영상은 약 12분 분량.영상 속 솔라는 솔로 앨범 의상과 메이크업, 네일 등 비주얼적인 부분을 집중적으로 논의했다.영상 말미에는 다음 영상의 예고도 공개됐다. 예고 속 솔라는 삭발 연출을 위해 분장을 받고 있다. 헤어 담당은 "예쁘다. 메이크업까지 깨끗하게 하면, 청순한 느낌이 날 것 같다"고 칭찬해 기대를 모은다.솔라는 오는 23일 'SPIT IT OUT'으로 솔로 데뷔한다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr