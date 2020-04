솔로 데뷔곡 '뱉어' 티저 이미지 공개

파격 삭발 변신 '신비+우아'

마마무 솔라./사진제공=RBW

솔로 데뷔를 앞둔 마마무 솔라가 첫 싱글 앨범 'SPIT IT OUT' 티저 이미지를 추가 공개했다.솔라는 공식 SNS를 통해 첫 싱글 앨범 'SPIT IT OUT' 타이틀곡 '뱉어'의 삭발 티저 이미지를 선보이며 솔로 데뷔에 대한 기대감을 한껏 높였다.공개된 사진 속 솔라는 베일을 쓴 채 우아하고 신비로운 분위기를 자아내고 있다. 특히 파격적인 삭발 헤어스타일을 완벽하게 소화해 강렬한 임팩트를 안겼다.솔라는 여자 가수로는 이례적인 삭발 콘셉트에 도전하며 한층 당당하고 거침없는 모습으로 독보적인 존재감을 드러냈다.앞서 솔라는 오렌지빛 네일팁을 활용한 첫 티저를 시작으로 걸크러시, 꾸러기 패션에 이어 삭발 모습까지 공개하며 자신만의 개성을 한껏 표출, 신곡 '뱉어'에 대한 기대감을 최고조로 이끌고 있다.솔라는 오는 23일 오후 6시 첫 싱글 앨범 'SPIT IT OUT'을 발표하고 본격 솔로 데뷔에 나선다. 데뷔 6년 만에 처음으로 발표하는 싱글 앨범으로, 앨범 전반에 걸쳐 솔라의 음악 색깔과 열정을 고스란히 담아냈다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr