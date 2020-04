K타이거즈 제로(사진=아이돌 라디오)

그룹 K타이거즈 제로가 14일 MBC 표준FM ‘아이돌 라디오’에 출연해 무엇이든 잘하는 ‘만능돌’의 면모를 뽐냈다.이날 아이돌 라디오의 진행은 우주소녀의 엑시와 수빈이 맡았다.완전체로는 첫 라디오 출연인 K타이거즈 제로 멤버들은 각자 특색 있는 자기소개로 시청자들에게 확실한 눈도장을 찍었다.특히 '미스터트롯' 출연 이후 광고계 블루칩으로 떠오른 나태주는 “광고가 10개 넘게 들어왔다. 여기저기서 찾아주셔서 감사하게 생각한다"면서 간드러진 목소리로 광고 한 장면을 재현해 인기의 이유를 입증했다.또 나태주는 "팀원들도 내가 트로트를 사랑하는 걸 이미 몇 년 전부터 알고 있었다. 팀원들이 응원을 많이 해줘 되려 감사함을 느끼고 있다”며 멤버들에게도 감사 인사를 전했다.한시도 눈을 뗄 수 없는 '그별하기 (The Starry Night)' 퍼포먼스를 펼친 K타이거즈 제로 장준희는 이 곡을 “우리만의 독보적인 퍼포먼스와 감미로운 목소리가 어우러진 노래다”라고 소개했다.태권도를 접목해 더욱 화제가 된 ‘그별하기’의 안무를 짠 박이슬, 정윤지, 하성진은 스튜디오에서 ‘백조춤’으로 불리는 포인트 안무를 직접 선보이기도 했다.‘태권돌’의 절도 있고 파워풀한 메들리 댄스도 이어졌다.K타이거즈 제로 멤버들은 트와이스의 ‘OOH-AHH하게’, ‘TT’, ‘What is Love?’, ‘Dance The Night Away’, ‘YES or YES’, 방탄소년단의 ‘상남자 (Boy In Luv)’, ‘I NEED U’, ‘고민보다 Go’, ‘피 땀 눈물’, ‘Not Today’, ‘IDOL’ 안무에 품새를 접목해 입이 떡 벌어지는 퍼포먼스를 선보였다.이강민과 나태주는 EXO의 ‘Universe’를 감미로운 목소리로 불러 강렬한 댄스와는 또 다른 매력을 보여줬다.강건우와 정윤지는 직접 작사, 작곡한 자작곡 ‘Summer Vacation’ 무대를 꾸며 몽환적인 분위기를 연출했다.나태주와 정윤지는 The Chainsmokers의 ‘Closer’로 수준급의 가창력을 자랑했다.넘치는 끼로 한 시간여를 가득 채운 강건우는 “앞으로도 많은 활동이 예정돼 있다. 항상 ‘케미(팬클럽)’분들을 생각하고 있으니 빠른 시간 내에 찾아오도록 노력하겠다”며 다부진 활동 계획을 알렸다.MBC 라디오의 아이돌 전문 프로그램 ‘아이돌 라디오’는 매일 새벽 1~2시 MBC 표준 FM(서울·경기 95.9MHz), MBC 라디오 애플리케이션 mini에서 방송된다. 매일 밤 9~10시엔 네이버 브이라이브 애플리케이션(V앱)에서 방송 전 보이는 라디오(주말 제외)로 만나볼 수 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com