슈퍼엠, 레이디 가가 ‘ONE WORLD’ 동참...주최 측과의 인연으로

[연예팀] 슈퍼엠이 'ONE WORLD'에 참가한다.SM엔터테인먼트 측은 금일(15일), "슈퍼엠(SuperM)이 K-POP 가수 중 유일하게 'ONE WORLD: TOGETHER AT HOME'에 참가한다"고 소식을 전했다.18일(미국 현지 시간) 열리는 초대형 온라인 자선 콘서트 'ONE WORLD: TOGETHER AT HOME'은 레이디 가가가 WHO, 세계적 자선 단체 글로벌시티즌과 힘을 합쳐 주최하는 온라인 콘서트다. 코로나19에 맞서 싸우고 있는 전 세계 의료 종사자를 응원 및 격려하고 코로나19 기금을 모으기 위한 취지로 기획됐다.슈퍼엠은 테일러 스위프트(Taylor Swift), 카밀라 카베요(Camila Cabello), 셀린 디온(Celine Dion), 빌리 아일리시(Billie Eilish), 찰리 푸스(Charlie Puth), 제시 제이(Jessie J), 존 레전드(John Legend), 베키 지(Becky G), 케샤(Ke$ha), 제니퍼 로페즈(Jennifer Lopez), 폴 매카트니(Paul McCartney), 스티비 원더(Stevie Wonder), 엘튼 존(Elton John), 오프라 윈프리(Oprah Gail Winfrey), 사무엘 L. 잭슨(Samuel L. Jackson), 데이비드 베컴(David Beckham), 하이디 클룸(Heidi Klum), 잭 블랙(Jack Black) 등과 공연에 참여한다.한편, 글로벌시티즌은 SM엔터테인먼트가 아시아를 대표해 한국에 유치하고 이수만 프로듀서가 공연 총감독을 맡아 화제를 모은 자선 공연 '2020 Global Goal Live: The Possible Dream'을 주최하는 세계적 자선 단체다.(사진제공: SM엔터테인먼트)