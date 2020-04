오마이걸 'NONSTOP' 게임 패키지 티저 (사진=더블유엠엔터테인먼트)

'콘셉트 요정' 오마이걸(OH MY GIRL)이 27일 컴백을 앞두고 게임 패키지 티저를 오픈했다.15일 자정 소속사 WM엔터테인먼트는 오마이걸의 공식 SNS 채널에 "OH MY GIRL 7TH MINI ALBUM [NONSTOP] Game Box Open 지금부터 오르락내리락 NONSTOP 게임을 즐겨볼까요! Coming Soon 2020. 04. 27"라는 글과 함께 두 장의 이미지를 게재했다.게임 박스 패키지처럼 보이는 첫 티저 이미지에는 오마이걸 멤버들의 모습이 일러스트로 그려진 팻말과 함께 앨범명 'NONSTOP'이 눈길을 사로잡는다. 팝한 컬러감을 비롯해 오마이걸만의 톡톡튀는 감성이 물씬 풍긴다.이날 함께 공개된 게임 설명서에 적힌 "무인도에 빠지면 자신도 모르는 사이 설렘이라는 감정을 휘말릴 수 있음을 주의해야 합니다"라고 적혀 있어 보는 이들의 호기심을 자극한다. 또한 "당신은 안전존인 FRIEND ZONE'으로 가시겠습니까? 아니면 무인도로 가시겠습니까?"라는 메시지는 무인도에서의 설렘, 안전 지대인 'FRIEND ZONE' 사이에서의 선택이 이번 신곡과 과연 어떤 연관이 있는지 궁금증을 더욱 증폭시킨다.앞서 오마이걸은 지난해 8월 썸머 패키지 앨범 ‘Fall in Love’ 이후 약 8개월 만에 완전체 컴백을 확정 지었다. 특히 이번 신보는 지난해 10월 종영한 Mnet ‘퀸덤’이후 처음으로 발매하는 앨범으로 매 음악마다 성장과 변신을 거듭했던 만큼 이번 앨범을 통해 보여줄 새로운 모습이 더욱 기대를 모은다.한편, 오마이걸의 미니 7집 앨범 'NONSTOP'은 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com