두오모에 울려 퍼진 보첼리의 ‘Hope’...라이브 실황 앨범으로 듣자

[연예팀] 안드레아 보첼리 ‘Music for Hope’가 발매됐다.안드레아 보첼리가 13일 밀라노 두오모 대성당에서 펼친 온라인 공연 ‘Music for Hope’가 유튜브 조회수 3100만 회를 돌파하며 화제를 모으고 있다.이에 유니버설뮤직 측은 “이날의 감동을 그대로 이어갈 수 있도록 라이브 실황 앨범 ‘Music for Hope’가 발매됐다”고 소식을 전했다.한편, 지휘자 정명훈과 함께 1999년 발표한 스튜디오 앨범 ‘Sacred Arias’를 이날 공연에서 선보인 세트 리스트와 동일하게 구성해 같은 날 발매하기도.보첼리는 온라인 공연을 통해 코로나19로 고통받는 전 세계인을 위한 희망의 아리아를 선사했다. 이날 보첼리는 ‘생명의 양식(Panis Angelicus)’ ‘아베 마리아(Ave Maria)’ ‘장엄 미사(Domine Deus)’ ‘천주의 성모(Sancta Maria)’ ‘어메이징 그레이스(Amazing Grace)’까지 총 5곡을 노래했다.이날 공연은 코로나19 확산을 위해 관객과 신자 없이 사전에 촬영된 것으로, 안드레아 보첼리 공식 유튜브 채널을 통해 공개됐다.(사진제공: DECCA RECORDS, 유니버설뮤직)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr