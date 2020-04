오마이걸 (사진=더블유엠엔터테인먼트)

'콘셉트 요정' 오마이걸(OH MY GIRL)이 27일 컴백을 앞두고 첫 티저를 전격 오픈했다.14일 자정 소속사 WM엔터테인먼트는 오마이걸 공식 SNS 채널에 "OH MY GIRL 7TH MINI ALBUM [NONSTOP] Game Start Coming Soon 2020. 04. 27 #오마이걸 #OHMYGIRL #OMG #NONSTOP"라는 글과 함께 한 장의 이미지를 게재했다.마치 보드게임 판의 일부를 보는 듯한 디자인에는 곰돌이 모양의 주사위와 일러스트로 그려진 지호의 이미지가 눈길을 사로잡는다. 톡톡 튀는 팝한 감성이 물씬 풍기는 보드 게임 판 속에서 어떤 스토리가 펼쳐질지 상상력을 자극시키며 이번 신보에 대한 궁금증을 증폭시키고 있다.앞서 오마이걸은 지난해 8월 써머 패키지 앨범 ‘Fall in Love’ 이후 약 8개월 만에 완전체 컴백을 확정 지으며 기대감을 높였다. 특히 이번 신보는 지난해 10월 종영한 Mnet ‘퀸덤’이후 처음으로 발매하는 앨범으로 이목을 더욱 집중시키고 있다.한편 오마이걸의 미니 7집 앨범 'NONSTOP'은 4월 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com