오지GO (사진=MBN)

‘오지GO’ 코무바울루 4인방이 매운맛 끝판왕인 ‘매운 떡볶이’와 ‘불닭발’을 영접, 남다른 도전 정신을 불태운다.13일 방송되는 MBN 예능 ‘오지GO’ 8회에서는 코무바울루 4인방 그래비스-더글라스-마이클-알드린의 한국 여행 마지막 이야기가 전파를 탄다.앞서 코무바울루 4인방은 청양고추와 깻잎, 번데기 등 고난도 음식을 거부감 없이 ‘폭풍 흡입’해 완벽한 현지화를 이뤄냈던 터. ‘한국 패치’를 완료한 4인방을 위해 김병만과 윤택은 이들이 떠나기 전날 밤 마지막 만찬으로 ‘배달 음식 파티’를 계획한다. 족발과 보쌈, 치킨과 피자 등 다양한 메뉴를 주문한 뒤, 속속 도착하는 음식에 4인방은 “어떻게 집으로 음식이 오지?”, “엄청 빨리 오는데 따뜻해” 등 충격을 보인다.스타터 메뉴로 ‘치맥’을 선택한 후 “느끼함이 사라진다”며 만족감을 표한 이들은 곧 ‘매운 떡볶이’에 손을 댄다. 이들은 입에 불이 나는 맛에 고통을 호소하면서도, “이제는 한국 음식에 어느 정도 적응한 상태라 괜찮다”며 연신 떡과 국물을 들이킨다. 중독성 넘치는 먹방에 김병만은 “솔직히 얘기해, 너네 한국 왔었지?”라며 의심의 눈초리를 드러낸다.뒤이어 ‘매운맛 끝판왕’인 불닭발이 마지막 메뉴로 도착하고, “올 게 왔다”는 김병만의 발언과 동시에 윤택은 빠르게 ‘매운맛 중화용’ 주먹밥을 제조한다. 불닭발을 집어든 4인방은 입에도 대지 못할 거라는 예상과 달리 묵묵히 닭발을 흡입한다. 하지만 뒤늦게 찾아오는 매운맛에 “이건 음식이 아니야, 그냥 고추를 씹는 느낌”이라면서도 “이상하게 계속 땡긴다”며 먹방을 이어가 두 형들을 놀라게 한다.제작진은 “빈대떡과 쥐포, 한과, 마약 김밥 등 여러 한국 음식을 ‘격파’해 온 코무바울루 4인방이 각종 배달 메뉴에도 ‘폭풍 수저질’을 이어갔다. 마지막 식사라는 사실이 아쉬울 정도”라고 후일담을 전했다. 이어 “혀에 남은 매운맛을 씻어내기 위해 4인방이 자체 개발한 신박한 ‘비책’이 공개되니 기대해 달라”고 덧붙였다.한편 김병만-윤택-김승수 ‘오지고 3형제’와 솔로몬 제도 원시 부족 코무바울루족과의 문화 교감을 담아온 ‘오지GO with 코무바울루’는 8회를 마지막으로 막을 내린다. 이어지는 방송에서는 아마존 문명 마세스 부족과의 만남을 그린 ‘오지GO with 아마존 of 아마존’ 편이 전파를 탄다. ‘오지GO’ 8회는 13일 밤 11시 방송된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com