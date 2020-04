그룹 갓세븐./ 사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 GOT7(갓세븐)이 오는 20일 오후 8시 컴백 쇼케이스를 개최하고 신곡 퍼포먼스를 최초 공개한다.GOT7은 이날 오후 6시 새 미니앨범 'DYE'(다이)와 타이틀곡 'NOT BY THE MOON'(낫 바이 더 문)을 발표하고 컴백한다.이를 기념해 같은 날 오후 8시 네이버 V LIVE(브이 라이브)를 통해 'GOT7 LIVE PREMIERE'(갓세븐 <다이> 라이브 프리미어)를 전 세계에 온라인 생중계한다.컴백 쇼케이스에서 신곡 'NOT BY THE MOON'을 비롯해 새 음반의 수록곡 무대들이 베일을 벗는다.티저에서 고전 소설 속 주인공 비주얼을 과시하며 팬들을 매료시키고 있는 GOT7이 무대 위에서는 어떤 새로운 매력을 선사할지 기대가 쏠린다.'NOT BY THE MOON'은 점점 고조되는 비트와 멤버들의 아름다운 외모 그리고 영원한 사랑을 이야기하는 로맨틱 메시지가 조화를 이룬 곡이다.JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 작사, 작곡, 편곡 크레디트에 이름을 올려 완성도를 높였다.새 앨범 'DYE'는 JB, 진영, 영재, 유겸이 곡 작업에 참여한 트랙을 비롯해 월드투어 'GOT7 2019 WORLD TOUR KEEP SPINNING'(갓세븐 2019 월드 투어 킵 스피닝)에서 공개한 개인, 유닛 무대의 음원을 CD 한정으로 수록하는 등 풍성한 구성을 자랑한다.타이틀곡을 포함해 'AURA'(아우라), 'CRAZY'(크레이지), 'LOVE YOU BETTER'(러브 유 배터), 'TRUST MY LOVE'(트러스트 마이 러브), 'POISON'(포이즌), 'RIDE'(라이드), 'GRAVITY'(그래비티), 'God has return + Mañana'(갓 해즈 리턴 + 마냐나), 'JY&YG dance'(JY&YG 댄스)까지 총 10곡이 담긴다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr