그룹 방탄소년단의 지민 / 사진제공=빅히트엔터테인먼트

그룹 방탄소년단의 지민의 솔로곡 '세렌디피티(Serendipity)' 전 세계 음악팬들의 귀를 사로잡았다.지난 10일 방탄소년단 지민의 솔로곡 '세렌디피티(Serendipity)'가 전세계 최대 음원 스트리밍 서비스 스포티파이(Spotify)에서 1억 5000만 스트리밍을 돌파했다.'세렌디피티'는 방탄소년단 '러브 유어셀프 : 허(Love Yourself : Her)' 앨범의 인트로 버전(Intro : Serendipity)과 '러브 유어셀프 : 앤서(Love Yourself : Answer)' 앨범의 정식 풀버전(Serendipity Full Length Edition)으로 발매됐으며, 스포티파이는 이 두 가지 버전의 합산 기록을 인정하고 있다.미국 연예매체 '올케이팝(allkpop)'은 "방탄소년단 지민의 '세렌디피티'는 스포티파이에서 1억 5000만 스트리밍을 넘어선 최초의 BTS 솔로곡이다"라는 제목으로 집중 보도했다.올케이팝은 "방탄소년단 지민의 솔로곡 '세렌디피티'가 스포티파이에서 1억 5000만 스트리밍을 돌파하며 또 하나의 기록을 세웠다. 이 자료는 2020년 4월 10일 수집됐으며, '세렌디피티' 두 가지 버전(인트로, 정식 풀)을 결합한 기록으로 방탄소년단 솔로곡 중 최초로 1억 5000만 스트리밍을 돌파한 곡이다. '세렌디피티'는 현재 스포티파이에서 방탄소년단 곡 중 9번째로 가장 많은 스트리밍을 기록한 곡"이라며 상세히 보도했다.이어 "이전에 지민은 스포티파이에서 7000만 스트리밍을 돌파한 3곡(라이(Lie), 인트로: 세렌디피티, 세렌디피티 풀버전)을 보유한 최초의 한국 남자 솔로 가수가 된 바 있으며, 현재 지민의 솔로곡 '라이(Lie), '세렌디피티'는 스포티파이에서 가장 많은 스트리밍을 달성한 솔로곡이다. 최근 그의 솔로곡 '필터(Filter)' 역시 스포티파이에서 3000만 스트리밍을 돌파해 한국 남자 솔로 가수 중 가장 빠른 솔로 트랙이 되었다"라고 밝혔다.지민은 발매되는 솔로곡마다 화제의 중심에 서서 전 세계 팬들의 뜨거운 관심을 받으며 각종 글로벌 차트에서 높은 순위를 기록하고 있다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr