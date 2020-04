크래비티(사진=스타쉽)

9인조 보이그룹 크래비티(CRAVITY)의 데뷔곡이 드디어 베일을 벗었다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 11일 공식 SNS 채널을 통해 크래비티의 데뷔 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE](크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아])’의 수록 타이틀곡 ‘Break all the Rules(브레이크 올 더 룰즈)’ 뮤직비디오 티저 영상을 전격 공개했다.공개된 티저 영상 속에서는 크래비티 멤버들이 작은 큐브를 손에 든 멤버 원진을 시작으로 모두 한곳으로 모이며 이목을 집중시킨다. 이후 멤버들은 제각기 다른 컬러로 채워진 큐브 안에서 꽃, 큐브, 붉은 실 등 여러 종류의 오브제와 함께 자리하며 신비로운 무드로 분위기를 압도한다. 특히 시선을 뗄 수 없게 만드는 화려한 비주얼과 강렬한 비트, 시원하고 거친 느낌을 자아내는 보컬은 신곡에 대한 호기심을 한층 증폭시킨다.타이틀곡 ‘Break all the Rules’는 파워풀한 드럼과 다채로운 보컬 멜로디와 하모니가 인상적인 어반 힙합 장르로, 세상을 향해 던지는 크래비티 아홉 청춘의 메시지를 담은 곡이다. 작곡에는 EXO, 몬스타엑스, 트와이스의 히트곡을 탄생시킨 Drew Ryan Scott, Sean Michael Alexander, Gionata Caracciolo, Val Del Prete, Willie Weeks가, 작사에는 스타 작사가 서지음이 참여했다.독보적인 감성과 보는 이들의 궁금증을 자아내는 신곡 티저로 강렬한 임팩트를 선사한 크래비티는 이번 앨범을 통해 가요계에 당당히 도전장을 내민다. 스타쉽이 5년 만에 새롭게 선보이는 보이그룹이자 그간 공개된 프로모션 콘텐츠로 음악 팬들의 뜨거운 반응을 연신 얻고 있는 이들이 어떤 앨범으로 화려한 시작을 알릴지 기대를 모은다.한편, 크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)의 데뷔 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE]’는 오는 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com