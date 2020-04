티오오(사진=방송화면캡쳐)

보이그룹 TOO(티오오)가 소년미와 섹시미를 동시에 보여주며 시청자들을 매료했다.TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기)는 11일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 미니앨범 '리즌 포 빙 : 인(REASON FOR BEING : 仁)' 타이틀곡 '매그놀리아(Magnolia)' 무대를 선보였다.이날 TOO는 블랙앤 화이트 무대 의상을 입고 나와 여심을 저격하는 훈훈한 비주얼을 자랑했다. 또 풋풋한 소년미와 남성적인 모습을 오가는 제스처와 표정으로 반전 매력을 뽐내며 무대를 장악했다.뿐만 아니라 섹시한 안무로 압도적인 퍼포먼스를 자랑함과 동시에 '칼군무'를 넘어선 '킬군무'에도 흐트러짐 없는 라이브로 감탄을 자아냈다.지난 1일 첫 번째 미니앨범 ‘REASON FOR BEING : 인(仁)’을 발매하며 화려하게 데뷔한 TOO는 사람의 마음을 움직이는 음악을 지향하는 '하트뮤직'과 칼군무를 넘어선 ‘킬군무’로 국내외 음악팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com