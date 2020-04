사진=이병헌 인스타그램

배우 이병헌이 어린시절 사진을 공개했다.이병헌은 10일 자신의 인스타그에 "One day in paradise, I met my younger self(어느 날 파라다이스에서 어린 내 자신과 만났다)"는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이병헌은 강아지를 안은 채 카메라를 응시하고 있다. 어린 나이에도 또렷한 이목구비가 눈길을 끌었다.이병헌은 현재 영화 '비상선언'과 드라마 'HERE'(가제)의 촬영을 앞두고 있다.태유나 기자 youyou@tenasia.co.kr