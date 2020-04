MPMG 아티스트 라인업./ 사진제공=MPMG

해피로봇 레코드와 광합성, 공연 주최사인 민트페이퍼가 주식회사 엠피엠지(MPMG) 라는 공식 명칭으로 새로운 브랜드 타이틀을 10일 개시했다.엠피엠지는 ‘ON AIR IN NEW MPMG’ 라는 이름으로 랜선 라이브를 개최함을 알렸다. 랜선 라이브 프로그램은 다가오는 오는 13일부터 17일까지 이어진다. 해피로봇 레코드와 민트페이퍼의 공식 유튜브 채널에서 감상할 수 있다.이번 랜선 라이브는 해피로봇 레코드와 광합성의 소속 아티스트가 코로나19 확산 방지를 위한 사회적 거리 두기 캠페인에 동참하고자 준비한 이벤트인 만큼, 힘든 시기지만 다 같이 동참하여 이겨내자는 응원의 메시지도 담겨있다.4/13(월) 14:00 - 설 『CCTV 합주』4/13(월) 20:00 - 쏜애플 『mini talk concert (with coffee)』4/14(화) 14:00 - 이민혁 『보이는 라디오 '우리 오늘 만날까?'』4/14(화) 20:00 - 장희원 『오색라이브 LIVE』4/15(수) 14:00 - 조소정 『봄 LIVE』4/16(목) 14:00 - 솔루션스 『secret RECORDING』4/16(목) 20:00 - 램씨 『밤, 서강로 LIVE』4/17(금) 20:00 - 아월 『오천만의 노래방』김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr