[연예팀] (여자)아이들 ‘Oh my god’ 리릭 비디오가 공개됐다.큐브엔터테인먼트 측이 금일(9일) (여자)아이들 공식 SNS 채널을 통해 새 미니 앨범 ‘I trust’ 타이틀곡 ‘Oh my god’ 리릭 비디오를 공개해 화제다.모노톤의 영상미가 돋보이는 이번 리릭 비디오에는 가사가 개성 강한 글씨체로 담겨 있어 몽환적이면서도 강렬한 느낌을 선사한다.특히 ‘I trust’는 발매 직후 네덜란드, 말레이시아, 브라질, 싱가포르, 캐나다를 비롯한 전 세계 39개 지역에서 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위에 올랐다. 미국에서는 아이튠즈 팝 앨범 차트 및 케이팝 앨범 차트, 케이팝 송 차트에서 1위를 기록했다.타이틀곡 ‘Oh my god’은 뮤직비디오가 공개 사흘 만에 3850만 뷰를 돌파했다.한편, (여자)아이들은 금일(9일) 오후 6시 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에서 신곡 ‘Oh my god’ 무대를 공개한다.(사진제공: 큐브엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr