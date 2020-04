그룹 크래비티 우빈(왼쪽), 태영, 민희./ 사진제공=스타쉽 엔터테인먼트

9인조 보이 그룹 크래비티(CRAVITY)가 맑고 투명한 매력을 발산했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 8일 공식 SNS 채널을 통해 크래비티의 데뷔 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE](크래비티 시즌1. [하이드아웃 : 리멤버 후 위 아])’ 우빈, 민희, 태영의 VER.3 개인 콘셉트 포토를 게재했다.세 사람은 맑고 투명한 분위기를 한껏 자랑한다. 크래비티는 지난 1일부터 순차적으로 포토를 공개하며 데뷔 분위기를 고조시키고 있다.뿐만 아니라 이번 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE]’은 국내외 최강 프로듀서진들이 모두 합심해 작업했다는 후문이다.크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 오는 14일 앨범 ‘CRAVITY SEASON1. [HIDEOUT : REMEMBER WHO WE ARE]’를 발표하고 데뷔한다.김수경 기자 ksk@tenasia.co.kr