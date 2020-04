그룹 방탄소년단의 제이홉 / 사진제공=빅히트엔터테인먼트

그룹 방탄소년단 제이홉의 솔로곡 'Outro:Ego'의 뮤직비디오가 5000만 뷰를 돌파했다.지난 2월 3일 공개된 제이홉의 'Outro:Ego'의 뮤직비디오는 9일 오전 5000만 뷰를 돌파했다. 뮤직비디오 공개 66일 만의 기록이다.'Outro:Ego'는 방탄소년단의 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7) 수록된 곡으로 앨범의 마지막 트랙을 장식했다. 자신의 진짜 모습을 찾기 위한 여정을 보여준 '맵 오브 더 솔(MAP OF THE SOUL)시리즈의 마지막에 자리하면서 그동안 숨겨왔던 내면의 그림자를 마주하고 이 또한 자신의 일부로 인정하고자 하는 모습을 담았다. 페르소나(Persona)-섀도우(Shadow)-에고(Ego)의 서사가 유기적으로 이어지는 앨범의 완성도를 책임져 그 의미가 크다.제이홉의 'Outro:Ego' 뮤직비디오는 공개 직후 57개국 실시간 트랜드를 장악했으며, 국내외 언론의 주목을 받았다.미국의 롤링스톤 (RollingStone)은 "제이홉은 자전적인 이야기를 담은 Outro:Ego로 앨범에서 가장 놀라운 순간을 안겨 주었다"고 평가했으며, 영국 메트로엔터테인먼트는 "우울한 날의 해독제 같은 곡이다. 트럼펫과 소울풀한 애드리브 코러스 속에서 자신의 길을 계속 가겠다는 결심을 말하는 제이홉 모습은 진정으로 빛난다. 앨범의 마지막을 멋지게 장식했다. 최고의 트랙 중 하나"라고 극찬했다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr