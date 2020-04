박재정, ♥을 위성에 비유하다...‘하바마’ 5th OST ‘In the Night’

[연예팀] 박재정이 ‘하이바이,마마!’ OST를 부른다.CJ ENM 측은 금일(9일), “tvN 주말드라마 ‘하이바이,마마!’ 다섯 번째 OST 박재정의 ‘In the Night’이 12일 공개된다”고 소식을 전했다.‘In the Night’은 깊은 밤 하늘의 위성이 언제나 지구 주위를 맴도는 것처럼, 사랑하는 이의 곁을 항상 지키고 싶은 마음을 담아 표현한 어쿠스틱 발라드곡이다. 딸을 지키려는 ‘고스트 엄마’ 차유리(김태리)의 마음을 오롯이 담았다는 평.박재정은 ‘In the Night’을 통해 따뜻하고 감미로운 보컬은 물론, 포근한 감성까지 전달하며 한층 깊이 있는 울림을 전달할 전망이다.‘하이바이,마마!’는 사고로 가족의 곁을 떠나게 된 차유리가 사별의 아픔을 딛고 새 인생을 시작한 남편 조강화(이규형)와 딸아이 앞에 다시 나타나면서 벌어지는 고스트 엄마의 49일 리얼 환생 스토리를 그린다.한편, 박재정 ‘In the Night’은 12일 오후 6시 공개.(사진제공: CJ ENM, 미스틱스토리)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr