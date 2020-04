방탄소년단, 한국서 가장 음반 많이 판 가수…누적 2천32만장

누적 판매량 2천만장 최초 돌파…7개 앨범 연속 밀리언셀러그룹 방탄소년단(BTS)이 한국 가요 역사상 음반을 가장 많이 판 가수로 기록됐다.9일 소속사 빅히트엔터테인먼트에 따르면 방탄소년단 앨범은 한국음악콘텐츠협회가 운영하는 가온차트의 3월 앨범차트 기준으로 지난달까지 총 2천32만 장 이상 팔렸다.방탄소년단은 2013년 데뷔 앨범 '투 쿨 포 스쿨'(2 COOL 4 SKOOL) 부터 올해 2월 발매한 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)까지 총 14개 앨범으로 2천32만 9천305장의 누적 판매량을 기록했다.특히 '맵 오브 더 솔 : 7'은 417만 9천여 장 판매되며 가온 차트 인증 역사상 최초로 '쿼드러플 밀리언'(Quadruple Million) 인증을 받았다.또 '맵 오브 더 솔 : 페르소나' 377만 장, '러브 유어셀프 결 앤서' 259만 장, '러브 유어셀프 전 티어' 221만 장, '러브 유어셀프 승 허' 222만 장, '윙스 외전: 유 네버 워크 얼론' 102만 장, '윙스' 113만 장 등 최근 발매한 7개 앨범이 연속 밀리언셀러에 올랐다.방탄소년단은 2018년 11월 가온 앨범 차트 기준으로 누적 판매량 1천만 장을 돌파한 데 이어, 한국 가요 역사상 최초인 2천만 장 고지도 1년 3개월여 만에 넘어섰다.종전 한국 가요 음반 역사상 최다 누적 판매량 기록을 가진 가수는 '발라드 황제' 신승훈이었다.한편, 방탄소년단의 '맵 오브 더 솔 : 7' 앨범은 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 최신 차트에서도 25위를 기록하는 등 6주 연속 상위권에 머물고 있다.[표] 방탄소년단 앨범 판매량(가온차트 2020년 3월 앨범 차트 기준)┌───────┬───────────────┬──────────┐│발매일 │앨범명 │누적 판매량(장) │├───────┼───────────────┼──────────┤│2013.6.12 │2 COOL 4 SKOOL │246,660 │├───────┼───────────────┼──────────┤│2013.9.11 │O!RUL8,2? │262,434 │├───────┼───────────────┼──────────┤│2014.2.12 │Skool Luv Affair │393,915 │├───────┼───────────────┼──────────┤│2014.8.20 │DARK WILD │365,158 │├───────┼───────────────┼──────────┤│2015.4.29 │화양연화 pt.1 │534,989 │├───────┼───────────────┼──────────┤│2015.11.30 │화양연화 pt.2 │637,484 │├───────┼───────────────┼──────────┤│2016.5.2 │화양연화 Young Forever │748,061 │├───────┼───────────────┼──────────┤│2016.10.10 │WINGS │1,134,355 │├───────┼───────────────┼──────────┤│2017.2.13 │YOU NEVER WALK ALONE │1,023,963 │├───────┼───────────────┼──────────┤│2017.9.18 │LOVE YOURSELF 承 'Her' │2,225,198 │├───────┼───────────────┼──────────┤│2018.5.18 │LOVE YOURSELF 轉 'Tear' │2,213,644 │├───────┼───────────────┼──────────┤│2018.8.24 │LOVE YOURSELF 結 'Answer' │2,592,618 │├───────┼───────────────┼──────────┤│2019.4.12 │MAP OF THE SOUL : PERSONA │3,771,791 │├───────┼───────────────┼──────────┤│2020.2.21 │MAP OF THE SOUL : 7 │4,179,035 │├───────┴───────────────┼──────────┤│총 누적 판매량 │20,329,305 │└───────────────────────┴──────────┘※빅히트 엔터테인먼트 제공/연합뉴스