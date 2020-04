오는 10일 '너희가 힙합을 아느냐'

친구들과 함께하는 특별 공연으로 꾸며

에일리·산이·버벌진트·행주·저스디스 출격

오는 10일 방송될 '너희가 힙합을 아느냐' 예고/ 사진제공=Mnet

Mnet '너희가 힙합을 아느냐‘ 제작진이 8일 ’친구와 함께하는 NEW 2020 명곡의 밤‘ 공연의 화려한 라인업을 공개했다.오는 10일 방송될 '너희가 힙합을 아느냐‘에서는 가수 에일리를 비롯해 래퍼 산이와 버벌진트, 행주, 저스디스가 아재 래퍼들과 함께 '친구와 함께하는 NEW 2020 명곡의 밤' 무대에 오른다.최근 녹화에서 아재 래퍼의 친구들은 남다른 인연을 밝히며 훈훈함을 선사하면서도 무차별 폭로와 디스로 분위기를 후끈 달궜다.특히 원썬의 파트너 산이가 연신 사이다 입담을 뽐내자 보다 못한 원썬이 발끈해 현장이 초토화 됐다. 친구이기에 가능한 신뢰도 높은 팩트 폭격에 아재 래퍼들이 속수무책으로 당해 어떤 이야기인지 궁금증을 높인다.또한 지코와 드라마 ‘스카이캐슬’의 주역인 배우 김보라, 개그맨 유세윤, 크러쉬, 이현도도 ‘명곡의 밤’ 공연에 힘을 싣는다. 이들은 친한 형동생 혹은 팬으로서 아재 래퍼들의 숨은 명곡을 추천한다.그 중 지코는 그룹 블락비(Block B)의 그룹명을 지어준 장본인이 인피닛플로우의 비즈니즈라는 흥미로운 사실을 공개하는가 하면 김보라는 배치기의 콘서트를 갈 만큼 오랜 팬임을 인증하며 “저 기억하시나요?”고 수줍게 물었다. 이들이 전할 비하인드 스토리와 숨은 명곡에도 궁금증이 쏠린다.‘친구와 함께하는 NEW 2020 명곡의 밤’은 아재 래퍼들의 명곡을 2020년 버전으로 재탄생시켜 친구와 컬래버레이션 무대를 갖는 특별한 공연이다.'너희가 힙합을 아느냐‘는 오는 10일 오후 11시 방송된다.정태건 기자 biggun@tenasia.co.kr