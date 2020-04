MC몽 프로듀싱 문화 컬래버 프로젝트 출범

'X by X' 첫 번째 테마는 결핍

MC몽X이병률 시인 호흡

'MC몽 프로듀싱' 문화 콜라보 프로젝트 출범 /사진=IWS 제공

가수 MC몽이 프로듀싱하고 시인 이병률이 참여하는 문화 컜래버레이션 프로젝트가 펼쳐진다.8일 프로젝트 주관사 IWS는 "음악뿐만 아니라 미술, 문학 등 여러 예술 분야의 아티스트들이 모여 새로운 감각과 감성을 교류하며 만들어내는 문화 콜라보 프로젝트 'X by X(엑스바이엑스)'가 오는 10일 첫 번째 프로젝트 음원 발매를 시작으로 공식 출범한다"고 밝혔다.'X by X'의 첫 번째 테마 '결핍'은 메시지가 담긴 가사와 음악으로 공감을 일으키는 MC몽이 전체 프로듀싱을 맡았다. 여기에 '혼자가 혼자에게', '바람이 분다', '당신이 좋다' 등의 시로 많은 사랑을 받고 있는 시인 이병률이 참여해 MC몽과 색다른 호흡을 자랑할 전망이다.MC몽은 지난 7일 오후 공식 SNS 계정을 통해 첫 프로젝트 음원 '봄 같던 그녀가 춥대' 티저 이미지를 공개했다.이미지 한가운데에는 어두운 컬러톤 배경 위로 이병률 시인의 시 '봄 같던 그녀가 춥대'의 한 구절이 적혀 있다. 감성적인 문구가 보는 이들의 감수성을 한층 더 고조시킴과 동시에 MC몽이 어떤 멜로디를 선사할지 기대를 자아낸다.더불어 티저 이미지 상단에는 MC몽의 이름과 함께 또 다른 컬래버레이션 주인공과 피처링 아티스트가 참여했음을 알리는 텍스트가 기재돼 눈길을 끈다. 그러나 정체는 아직 베일에 가려져 있어 더욱 궁금증을 불러일으킨다.MC몽과 이병률 시인, 또 다른 아티스트의 컬래버레이션 'X by X' 첫 번째 프로젝트 음원 '봄 같던 그녀가 춥대'는 오는 10일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발표된다.