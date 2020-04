방탄소년단, '빌보드 200' 25위 기록…6주째 상위권

방탄소년단(BTS) 신보가 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 6주째 상위권을 지켰다.방탄소년단 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)은 7일(현지시간) 발표된 '빌보드 200' 최신 차트에서 25위를 기록했다.지난 2월 발매된 '맵 오브 더 솔 : 7'은 이 차트에서 1위로 데뷔했고 이후 6주 연속으로 상위권을 기록 중이다.이들의 또 다른 앨범인 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 'Answer')도 이날 공개된 '빌보드 200' 차트에서 199위에 올랐다.한편 보이그룹 NCT 127 두 번째 정규 앨범 '엔시티 #127 네오 존'(NCT #127 Neo Zone)도 이 차트에서 155위를 기록했다.지난달 5위로 처음 진입한 이후 4주째 '빌보드 200'에 이름을 올렸다.이번 주 '빌보드 200' 1위는 지난주에 이어 위켄드 '애프터 아워스'(After Hours)가 차지했다.이 앨범 타이틀곡 중 하나인 '블라인딩 라이츠'(Blinding Lights)는 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서도 2주 연속 정상에 올랐다./연합뉴스