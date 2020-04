(여자)아이들 (사진=큐브 엔터테인먼트)

그룹 (여자)아이들이 신곡 'Oh my god'으로 국내 음원 차트를 석권하며 히트 행진에 청신호를 켰다.지난 6일 오후 6시 공개된 (여자)아이들 세 번째 미니앨범의 타이틀곡 'Oh my god'은 발매 후 벅스, 지니, 네이버 뮤직 1위, 멜론 4위, 소리바다 8위 등 국내 각종 음원 사이트 실시간 차트 최상위권에 올랐다.(여자)아이들의 세 번째 미니앨범 'I trust'는 믿음의 존재를 '나'로부터 시작해 '나는 나를 믿는다'라는 뜻을 담아낸, (여자)아이들만의 당당함이 고스란히 담긴 앨범이다.타이틀곡 'Oh my god'은 '천재 프로듀서' 리더 소연의 자작곡으로, 곡의 전개마다 변화되는 과감한 리듬 체인지가 돋보이는 Urban Hiphop 장르의 곡이다.한편 (여자)아이들은 신곡 'Oh my god'으로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com