에이핑크 13일 컴백

타이틀곡은 '덤더럼'

앞서 콘셉트 변신 대성공

'1도 없어', '응응' 이어 3연속 히트할까

에이핑크, 타이틀곡은 '덤더럼' /사진=플레이엠엔터테인먼트 제공

그룹 에이핑크가 신보 타이틀곡 '덤더럼'으로 돌아온다.소속사 플레이엠엔터테인먼트(이하 플레이엠)는 6일 0시 에이핑크 공식 SNS 및 팬카페를 통해 미니 9집 '룩(LOOK)'의 트랙리스트를 공개했다.에이핑크의 새 앨범 타이틀곡은 '덤더럼(Dumhdurum)'으로 공개된 트랙리스트에는 타이틀곡과 함께 'Yummy', 'Be Myself', 'Love is Blind', 'Overwrite', '너의 모든 순간을 사랑해', 'Everybody Ready?' 등 총 7곡이 수록됐다.타이틀곡 '덤더럼'은 '1도 없어', '%%(응응)'으로 성공적인 콘셉트 변신을 이뤘던 에이핑크와 최강 히트 조합을 입증한 블랙아이드필승, 전군이 탄생시킨 곡이다. 이 밖에 박초롱, 정은지가 각각 작사에 참여한 수록곡 '너의 모든 순간을 사랑해', 지난해 선보였던 팬송 'Everybody Ready?'도 눈길을 끈다.플레이엠 측은 "신곡 '덤더럼'은 '떠난 사랑 앞에 내 마음이 덤덤하다'는 의미를 '덤더럼'이라는 단어에 담아낸 중독적인 댄스곡으로 에이핑크의 새로운 매력을 엿볼 수 있을 것"이라고 전했다.에이핑크의 신보 '룩'은 '나'를 주제로, '나의 모습 그대로를 사랑하고, 내가 보는대로 살아가겠다'는 의미를 담아냈다. 에이핑크는 한층 깊어진 매력과 콘셉트를 펼쳐보일 예정이다.에이핑크는 오는 4월 13일 미니 9집 '룩'을 발표하고 컴백 행보에 돌입한다. 이번 컴백은 미니 8집 'PERCENT' 이후 연기, 예능, CF 등 다양한 분야에서 개별 활동을 펼치던 멤버들이 1년 3개월 만에 모이는 완전체 앨범 활동으로 이목이 집중되고 있다.꾸준한 성장과 변화를 이루며 10년차를 맞은 에이핑크가 선보일 색다른 변신에 기대가 모아진다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com